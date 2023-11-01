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Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово

Неудачная попытка: Евросоюз не смог примирить Сербию и Косово

После неудачных переговоров в Брюсселе с участием президента Сербии Александра Вучича и косовского премьера Альбина Курти европейские лидеры призвали Приштину начать создание Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, как это предписано в новом проекте Европейского соглашения, а Белград — добиться фактического признания Косово.

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