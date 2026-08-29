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Агент Джонатана Куминги: «С «Голден Стэйт» были самые странные переговоры в истории: тренер заявляет, что игрок не подходит, а руководство предлагает контракт на 20+ миллионов»

Аарон Тернер, агент форварда Джонатана Куминги , поделилися деталями переговоров с « Голден Стэйт », которые проходили прошлым летом.

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