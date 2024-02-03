Участок дороги к аэропорту Шахтерск на Сахалине открыли для движения

Участок дороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" открыли на Сахалине. Об этом сообщает Telegram-канал агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области.
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