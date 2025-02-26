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Беженец Морковин сообщил об отправке военных грузов ВСУ по почте

Беженец Морковин сообщил об отправке военных грузов ВСУ по почте

Боевики ВСУ отправляют по почте военные грузы.Беженец из города Часов Яр Павел Морковин сообщил о том, что военнослужащие украинской армии отправляют военные грузы почтовой компанией «Новая почта».

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