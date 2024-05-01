Толедо собирается взимать плату за туристов

Толедо - один из самых красивых городов Испании, который привлекает множество туристов каждый год. Однако, как сообщили представители местной власти, они решили ввести плату за вход в город для туристов, которые проводят там всего лишь один день.
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