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Толедо собирается взимать плату за туристов

Толедо собирается взимать плату за туристов

Толедо - один из самых красивых городов Испании, который привлекает множество туристов каждый год. Однако, как сообщили представители местной власти, они решили ввести плату за вход в город для туристов, которые проводят там всего лишь один день.

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