Число подтопленных паводком жилых домов в России снизилось до почти 4,5 тысячи

В России снизилось число подтопленных паводком жилых домов. Об этом сообщили в оперативных службах, пишет ТАСС За сутки количество подтопленных домов стало меньше на 1,1 тысячи — практически до 4,5 тысячи строений.
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