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Царьград

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МЧС призвало жителей Новосибирской области готовиться к отопительному сезону

МЧС призвало жителей Новосибирской области готовиться к отопительному сезону

В Новосибирской области приближается отопительный сезон, и сотрудники МЧС России обратились к населению с призывом подготовиться к нему заранее, чтобы снизить вероятность возгораний в жилых домах.

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