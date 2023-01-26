Военное обозрение

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Осуществляется массированная ракетная атака на объекты противника в разных регионах Украины

Осуществляется массированная ракетная атака на объекты противника в разных регионах Украины

Появились сообщения о том, что вслед за ночными ударами по украинским объектам с применением беспилотников типа «Герань» в дело вступили и ракеты Вооружённых сил России.

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