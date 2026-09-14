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Газета.ру

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В Бразилии прохожие линчевали пьяного водителя, сбившего 2-летнего ребенка

В Бразилии прохожие линчевали пьяного водителя, сбившего 2-летнего ребенка

Прохожие в Бразилии забили пьяного водителя, переехавшего 2-летнего ребенка, пишет Metropoles.Авария произошла вечером 13 сентября в районе Вергел-ду-Лаго.

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