Куат Хамитов обратился к Оспанову: «Ты для нас чемпион»

Арман Оспанов проиграл нокаутом в своем дебютном бою в американской лиге PFL. После чего разместил пост у себя на странице в Instagram: «Урок жизни в том, что милосердие есть во всем! Неважно, что хочет человек, все будет по воле Всевышнего», – написал он.