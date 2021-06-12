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Куат Хамитов обратился к Оспанову: «Ты для нас чемпион»

Арман Оспанов проиграл нокаутом в своем дебютном бою в американской лиге PFL. После чего разместил пост у себя на странице в Instagram: «Урок жизни в том, что милосердие есть во всем! Неважно, что хочет человек, все будет по воле Всевышнего», – написал он.

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