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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Элканн о концовке сезона-2021: «Не хочется, чтобы такое случалось в «Ф-1»

По мнению Джона Элканна, «Формула-1» должна избегать спорных ситуаций, связанных с судейством и контролем за соблюдением регламента.

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