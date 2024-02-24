В Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии

В Киев во вторую годовщину начала спецоперации прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджия Мелони, Джастин Трюдо и Александр Де Кро, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters.