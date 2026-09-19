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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Зайцев об отмене гола «Трактора»: «Светлаков находится в площади ворот, мешает вратарю «Спартака», тут не подкопаешься»

Бывший арбитр Александр Зайцев прокомментировал ситуацию с отмененным голом «Трактора» в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:3).

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