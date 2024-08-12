Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Потери ВСУ за последнее время сильно выросли – Луценко

Потери ВСУ за последнее время сильно выросли – Луценко

Из-за серьёзного дефицита снарядов и дронов потери украинской армии на Донбассе сильно выросли. Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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