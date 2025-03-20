Депутат Рады задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после разговора с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом задался вопросом о «красных линиях», о которых ранее говорил Киев.
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