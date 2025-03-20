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Депутат Рады задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после разговора с Трампом

Депутат Рады задал Зеленскому вопрос о «красных линиях» после разговора с Трампом

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский после разговора украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом задался вопросом о «красных линиях», о которых ранее говорил Киев.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Как же достали пиССратели &quot;депутатом&quot; Дубинским! Он - сидящее в СИЗО полное НИКТО, и звать его - НИКАК. В руине про него вообще давно забыли. Нам же пытаются впарить этот политический труп как нечто значимое, слова которого имеют какую-то силу. Оставьте его в покое! Хорошо , если выйдет из СИЗО живым, а то - мало ли , чахотка одолеет, или столбняк случится.
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