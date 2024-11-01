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Пенсионер на иномарке врезался в КамАЗ в Новосибирской области и погиб

Пенсионер на иномарке врезался в КамАЗ в Новосибирской области и погиб

Смертельное ДТП произошло минувшим вечером в Краснозёрском районе.В Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщили об очередном смертельном ДТП на трассе на территории Краснозёрского района.

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