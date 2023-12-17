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В Москве снова обновился суточный рекорд высоты сугробов

В Москве снова обновился суточный рекорд высоты сугробов

Изавестия/ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ Суточный рекорд по высоте сугробов в Москве снова обновился. Теперь высота снежного покрова составляет 38 сантиметров, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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