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Урожай голосов: почему латвийские политики «вспоминают» о полях только осенью

Урожай голосов: почему латвийские политики «вспоминают» о полях только осенью

В латвийской глубинке, особенно на востоке страны у границы с Беларусью, на месте бывших сельхозугодий сегодня можно увидеть нераспаханные луга и поля, заросшие многолетним кустарником.

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