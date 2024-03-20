Британская королевская семья покинула остров, что настораживает прессу и население

Все началось после нового года, когда с поля зрения вместе с детьми пропала принцесса Уэльская. Официальная версия состояла в том что принцесса ложится на лечение в клинику, а потом длительный период реабилитации и необходим полный покой.
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