В Петербурге стартует международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует масштабный международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», включающий более 40 концертов, лекций и других культурных мероприятий, направленных на популяризацию наследия Петра Чайковского, сообщает ТАСС.