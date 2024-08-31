В Петербурге стартует международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартует масштабный международный фестиваль «Чайковский. Перезагрузка», включающий более 40 концертов, лекций и других культурных мероприятий, направленных на популяризацию наследия Петра Чайковского, сообщает ТАСС.
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