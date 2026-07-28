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«Интеру», «Сосьедаду», «Кристал Пэлас» и «Эвертону» интересен Зезе из «Неома». Защитник Франции U21 стал главной целью Индзаги и «Аль-Хилаля»

Натан Зезе может покинуть Саудовскую Аравию уже спустя год после трансфера. По данным L’Equipe, за бывшим защитником «Нанта» внимательно следят «Интер» и «Реал Сосьедад».

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