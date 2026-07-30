Так лев или горилла? Необычного робота Kawasaki, на котором можно ездить, решили довести до серийного производства

Четвероногий Corleo с водородным двигателем выпустят в 2035 годуКомпания Kawasaki Heavy Industries раскрыла новые подробности о проекте четвероногого робота Corleo, предназначенного для перевозки человека.
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