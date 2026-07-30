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Так лев или горилла? Необычного робота Kawasaki, на котором можно ездить, решили довести до серийного производства

Так лев или горилла? Необычного робота Kawasaki, на котором можно ездить, решили довести до серийного производства

Четвероногий Corleo с водородным двигателем выпустят в 2035 годуКомпания Kawasaki Heavy Industries раскрыла новые подробности о проекте четвероногого робота Corleo, предназначенного для перевозки человека.

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