НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

193 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Слов нет... Забота о пожилых? Лучше бы пенсии повысили. И не заставляли бы стоять в очередь на жильё по 47 лет. А при...В ВОЗ похвалили П...
  • Леонид
    Матвиенко вручила...
  • Невидимка Невидимка
    Кто это задумал вот пусть и жрет этих тараканов. Хватит уже травить народ России.В России еда с бе...

В Казанском соборе Петербурга торжественно отмечают столетие со дня кончины патриарха Тихона

В Казанском соборе Петербурга торжественно отмечают столетие со дня кончины патриарха Тихона

Богослужение возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий Сегодня в Казанском кафедральном соборе торжественно отмечают 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх