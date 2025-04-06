В Казанском соборе Петербурга торжественно отмечают столетие со дня кончины патриарха Тихона

Богослужение возглавляет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий Сегодня в Казанском кафедральном соборе торжественно отмечают 100-летие со дня блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.