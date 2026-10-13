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test mazurok

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🚰 Сегодня в Крыму частично ограничена подача воды

🚰 Сегодня в Крыму частично ограничена подача воды В ряде населенных пунктов республики временно прекращено водоснабжение в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на сетях, сообщили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

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