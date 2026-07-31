Западный берег и сектор Газа: по меньшей мере 10 палестинцев получили ранения в результате столкновений, когда израильские поселенцы и силы безопасности штурмовали район Джунаид на западе Наблуса, мухафаза Наблус, Западный берег, по состоянию на утро по местному времени.