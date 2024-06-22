Откройте глаза: что ждет тех, кто снимает деньги с карты уже с завтрашнего дня? Ирина ОрлонскаяВолнительные новости для всех, кто регулярно снимает наличные с банковской карты! Представляете, скоро наступит настоящая революция в процессе снятия денег без необходимости посещения банкомата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии