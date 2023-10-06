Челябинские ученые научились определять готовность спортсменов к рекордам

«В отличие от всех остальных, наш нагрузочный тест прерывный, то есть, мы снимаем показания не только во время физической нагрузки, но и в период восстановления спортсмена, – комментирует доцент кафедры спортивного совершенствования Анастасия Бахарева.
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