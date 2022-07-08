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Напавший на Синдзо Абэ три года служил в военно-морских силах самообороны Японии

Напавший на Синдзо Абэ три года служил в военно-морских силах самообороны Японии

Утром в пятницу, 8 июля, стало известно, что до 2005 года стрелявший ранее сегодня в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ три года служил в военно-морских силах самообороны страны.

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