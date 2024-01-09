Минэнерго Подмосковья: теплотрассу в Люберцах отремонтируют к вечеру 9 января

Специалисты приступили к восстановлению теплоснабжения в Люберцах. Работы ведутся на теплотрассе и в котельной, завершить их планируется к сегодняшнему вечеру, рассказали телеканалу "360" в региональном Минэнерго.
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