РИА Новости/Виталий Тимкив Сделка Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизеля способна улучшить ситуацию на энергетических рынках во всем мире, заявил 22 октября госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.
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