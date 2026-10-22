РИА Новости/Виталий Тимкив Сделка Москвы и Вашингтона по поставкам российского дизеля способна улучшить ситуацию на энергетических рынках во всем мире, заявил 22 октября госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу India Today.