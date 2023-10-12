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Чубайс вернулся в Израиль

Чубайс вернулся в Израиль

"Мойша Израилевич" сообщил, что приехал обратно в родные палестины.«Поездка была давно запланированной, рабочей и короткой.

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