Прокуратура направила материалы для нового дела против полковника Минобороны России

Главная военная прокуратура (ГВП) направила следственным органам материалы для возбуждения нового уголовного дела против бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева.
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