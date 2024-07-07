Сергунина: на ВДНХ пройдет фестиваль искусств «Вдохновение»

С 27 июля по 4 августа на ВДНХ пройдёт Международный фестиваль искусств «Вдохновение». На 11 площадках комплекса в течение девяти дней будут проходить спектакли, кинопоказы, перформансы и концерты с участием более 300 российских и зарубежных артистов.
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