Ночная атака ВСУ на Белгород: Серия взрывов в центре, попали в жилой дом

В Белгороде прозвучала серия взрывов — в городе была объявлена ракетная опасность. Сообщаете. что в центре Белгорода поднимается дым — ВСУ ударили прямо в частный жилой домПосле серии взрывов, которые прозвучали в городе в центре Белгорода поднимается дым — очевидцы сообщают, что горит жилой дом, передает readovka.