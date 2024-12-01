Худший сценарий развития ситуации на севере Сирии, где многомиллионный Алеппо буквально за трое суток фактически оказался в руках террористов, требует тщательного анализа.
"Сирийские уроки" для России
Комментарии
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виталий панов
Враг понимает только политику силы! Пока он это чувствует,он сидит весь такой мягкий и пушистый.Только дай ему слабинку,дав ему это почувствовать,он превращается в агрессивного неуправляющего монстра.Россия пока только один раз показала,что против лома,нет приёма! Но не все это поняли.Необходимо закрепить наш успех.Может после этого у "американских и прочих ястребов",жаждущих поражения России,мозговые извилины начнут работать!
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10 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Автор статьи прав, но в Кремле, за высокой стеной виднее
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8 час.
Иван Щукин
А что, "Орешник" закончился и больше нечем угомонить бармалеев или "Орешник" применяется только против укронацистов!?
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5 час.
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