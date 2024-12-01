"Сирийские уроки" для России

виталий панов

Враг понимает только политику силы! Пока он это чувствует,он сидит весь такой мягкий и пушистый.Только дай ему слабинку,дав ему это почувствовать,он превращается в агрессивного неуправляющего монстра.Россия пока только один раз показала,что против лома,нет приёма! Но не все это поняли.Необходимо закрепить наш успех.Может после этого у "американских и прочих ястребов",жаждущих поражения России,мозговые извилины начнут работать!