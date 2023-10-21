Афзалов назначен главкомом ВКС вместо Суровикина

Ранее он занимал должность с приставкой врио.фото: Dmitry Zherdin/wikiрedia.org--> Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.
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