Запад втайне готовит ракетный удар вглубь России

По информации зарубежных СМИ, на следующей неделе Великобритания и США могут принять тайное решение, разрешающее Украине осуществлять удары по целям, расположенным глубоко на российской территории, с помощью дальнобойных ракет.
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