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Васильев о том, что судью, наказавшего Харлан, призвали уйти в отставку: «На этот абсурд обращать внимания не стоит. Наладится обстановка в мире – наладится и спорт»

В 1/32 чемпионата мира по фехтованию Харлан встречалась с россиянкой Анной Смирновой. Поединок завершился победой украинки со счетом 15:7.

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