МО: российские снайперы уничтожили группу военных ВСУ в Курской области

Группу военнослужащих Вооружённых сил Украины уничтожила снайперская пара российских десантников. Как сообщили в Министерстве обороны России, первый украинский боец был уничтожен в лесопосадке выстрелом с дистанции более 1 км.
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