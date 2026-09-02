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Татар-информ

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На премию Раиса РТ по развитию гражданского общества заявлялись 977 НКО и физлиц

На премию Раиса РТ по развитию гражданского общества заявлялись 977 НКО и физлиц

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» За 11 лет на премию Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества было подано 977 заявок от некоммерческих организаций и граждан.

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