Россиянам назвали лишние фразы и клише в резюме

Россиянам стоит избавиться от лишних фраз в резюме про быстрое обучение и трудолюбие. Популярные клише назвала руководитель отдела подбора персонала UTEAM Ольга Сапожникова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии