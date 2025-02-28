Россиянам назвали лишние фразы и клише в резюме

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Россиянам стоит избавиться от лишних фраз в резюме про быстрое обучение и трудолюбие. Популярные клише назвала руководитель отдела подбора персонала UTEAM Ольга Сапожникова (комментарий есть в распоряжении «Ленты.