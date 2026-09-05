Казанда Россиядә бердәнбер Укытучылар йорты ачылды

Казанда Подлужная урамындагы 49а йортында Укытучылар йорты ачылды. Ул Россиядә педагогларның һәм мәгариф өлкәсе идарәчеләренең һөнәри үсешен бер түбә астында берләштергән беренче мәйданчык.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым