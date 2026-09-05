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Казанда Россиядә бердәнбер Укытучылар йорты ачылды

Казанда Подлужная урамындагы 49а йортында Укытучылар йорты ачылды. Ул Россиядә педагогларның һәм мәгариф өлкәсе идарәчеләренең һөнәри үсешен бер түбә астында берләштергән беренче мәйданчык.

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