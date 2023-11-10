Украинский олигарх Игорь Коломойский* умирает в камере следственного изолятора Киева

Бывшего спонсора президента Украины Владимира Зеленского арестовали за мошенничество на два месяца.Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил о том, что у его подопечного выявили новые болезни и тот не может находится в камере СИЗО.
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