Украинский олигарх Игорь Коломойский* умирает в камере следственного изолятора Киева

Бывшего спонсора президента Украины Владимира Зеленского арестовали за мошенничество на два месяца.Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского* Александр Лысак заявил о том, что у его подопечного выявили новые болезни и тот не может находится в камере СИЗО.