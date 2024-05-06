Ралли Золото Кагана: день третий

После изматывающего второго дня гонки участникам обещали щадящий режим. Но разве такой бывает в ралли-рейдах? 430 километров быстрых спецучастков по степям оказались непростыми, и «Золото Кагана» продолжает испытывать экипажи на выносливость.
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