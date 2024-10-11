Путин прилетел в Туркмению, Украина требует от властей республики его ареста

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Туркмению с рабочим визитом. В Ашхабаде он примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения туркменского поэта, философа Махтумкули Фраги.