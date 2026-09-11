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Хакер требует 10% за возврат 600 BTC после взлома Liquid Network

Хакер требует 10% за возврат 600 BTC после взлома Liquid Network

После атаки на Liquid Network злоумышленник, представившийся white-hat хакером, потребовал вознаграждение в размере 10% за оставшиеся у него около 600 BTC.

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