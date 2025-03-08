Депутат пытался покончить с собой на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье

Депутат Госсовета Удмуртии Виктор Дьяков предпринял попытку покончить с собой в Подмосковье.Депутат Государственного совета Республики Удмуртия Виктор Дьяков предпринял попытку покончить с собой на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье, сообщает Telegram-канал Baza.