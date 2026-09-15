Борис Джонсон: окончание конфликта не сулит ничего хорошего украинцам

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон решил вступить в когорту и без того немалого количества «предсказателей» сроков окончания конфликта на Украине.
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