Как легко очистить рыбу от чешуи без грязи на всей кухне: учим хитрости поваров

После чистки рыбы чешуя обычно оказывается не только на доске, но и на столе, полу и стенах рядом с раковиной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хитрость с картош...
- Салат Русская кра...
- Трубочками голубц...
ну а если мне нужна целая шкура, снятая с тушки чулком?