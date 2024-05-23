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Петербургский дневник

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Антонов: призывы разрешить Украине бить по РФ грозят втягиванием США в конфликт

Антонов: призывы разрешить Украине бить по РФ грозят втягиванием США в конфликт

Призывы американских политиков безрассудны Призывы политиков в США позволить Украине применять американское вооружение для ударов по территории России безрассудны и грозят втягиванием Вашингтона в конфликт, заявил российский посол Анатолий Антонов.

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