Антонов: призывы разрешить Украине бить по РФ грозят втягиванием США в конфликт

Призывы американских политиков безрассудны Призывы политиков в США позволить Украине применять американское вооружение для ударов по территории России безрассудны и грозят втягиванием Вашингтона в конфликт, заявил российский посол Анатолий Антонов.
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